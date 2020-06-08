Уряд стурбований зростанням кількості хворих та масовими порушеннями карантину

Президент України Володимир Зеленський заявив, що послаблення карантину не означають, що небезпеки коронавірусу більше немає. Також уряд стурбований зростанням кількості хворих та масовим недотриманням правил карантину. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Офісу президента України.

Володимир Зеленський заявив, що послаблення карантину врятує економіку, але не можна забувати, що коронавірус нікуди не зник, і від нього треба й надалі рятувати життя.

«Жорсткий карантин був недаремним, впевнений, що він врятував багато життів. Однак і надалі щодня у нас помирають люди від коронавірусних ускладнень. Ми не хотіли б знову повертатися в такі жорсткі рамки. Тому тримаймо руку на пульсі щодо розвитку подій і нагадуймо людям, що правила соціального дистанціювання й маскового режиму мають діяти. І поки, на жаль, ми не можемо дозволити собі масові розважальні заходи»,– сказав Зеленський.

Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що святкування Трійці зібрало в церквах близько 200 тисяч вірян, однак священнослужителі та парафіяни дотримувалися правил соціального дистанціювання та маскового режиму. Свято минуло спокійно.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов доповів, що було виплачено всі надбавки за квітень лікарям, котрі безпосередньо борються з COVID-19.

Як писав Львівський портал, в Україні діагноз «коронавірус» підтвердили у 27 462 людей. За останню добу виявили 463 нових хворих, 9 осіб померли.

Зазначимо, що коронавірусну інфекцію підтвердили у 2162 мешканців Львівської області. За останню добу виявили 41 нового хворого.

Медики раніше прогнозували, що пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.