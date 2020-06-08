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На Трійцю у храми прийшло близько 200 тисяч вірян

Ольга Денисяка

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На святкування Трійці у церквах по країні зібралося близько 200 тисяч вірян. У храмах дотримувалися карантинних обмеженнь. Про це заявив голова Нацполіції Ігор Клименко, повідомляє пресслужба Офісу президента.

 

«Святкування Трійці зібрало у церквах близько 200 тисяч вірян. Однак священнослужителі та парафіяни дотримувалися правил соціального дистанціювання та маскового режиму, свято минуло спокійно»,  – заявив Ігор Клименко.

Львівський потал повідомляв,що уряд стурбований зростанням кількості хворих та масовим недотриманням правил карантину.

В Україні діагноз «коронавірус» підтвердили у 27 462 людей. За останню добу виявили 463 нових хворих, 9 осіб померли.

Зазначимо, що коронавірусну інфекцію підтвердили у 2162 мешканців Львівської області. За останню добу виявили 41 нового хворого.

Додамо, що медики раніше прогнозували, що пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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