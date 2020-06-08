COVID-19 в Україні: 27 462 хворих, 797 людей померли

Станом на ранок понеділка, 8 червня, в Україні лабораторно підтвердили 27 462 випадки коронавірусу. За останню добу виявили 463 нових хворих. Про це йдеться у Telegram-каналі Міністерстві охорони здоров’я.
В Україні діагноз «коронавірус» підтвердили у 27 462 людей. За останню добу виявили 463 нових хворих, 9 осіб померли.
Від ускладнень, викликаних хворобою, померли 797 українців. Одужали 12 195 осіб.
За рівнем захворюваності Львівська область ще 4 червня випередила Рівненщину і посіла третє місце в Україні із найбільшою кількістю інфікованих коронавірусом.
Наразі коронавірусну хворобу виявили:
- Чернівецька область — 3698;
- м. Київ — 3490;
- Львівська область — 2162;
- Рівненська область — 2071;
- Київська область — 1812;
- Івано-Франківська область — 1582;
- Закарпатська область — 1386;
- Тернопільська область — 1294;
- Харківська область — 1287;
- Вінницька область — 1150;
- Волинська область — 1079;
- Одеська область — 1002;
- Дніпропетровська область — 971;
- Житомирська область — 897;
- Кіровоградська область — 559;
- Хмельницька область — 518;
- Запорізька область — 496;
- Черкаська область — 469;
- Миколаївська область — 309;
- Чернігівська область — 299;
- Полтавська область — 274;
- Донецька область — 231;
- Сумська область — 193;
- Херсонська область — 179;
- Луганська область — 54.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Як писав Львівський портал, коронавірусну інфекцію підтвердили у 2162 мешканців Львівської області. За останню добу виявили 41 нового хворого.
Медики раніше прогнозували, що пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.
Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
Наталя Дуляба