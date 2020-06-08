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COVID-19 в Україні: 27 462 хворих, 797 людей померли

Наталя Дуляба

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Станом на ранок понеділка, 8 червня, в Україні лабораторно підтвердили 27 462 випадки коронавірусу. За останню добу виявили 463 нових хворих. Про це йдеться у Telegram-каналі Міністерстві охорони здоров’я.

 

В Україні діагноз «коронавірус» підтвердили у 27 462 людей. За останню добу виявили 463 нових хворих, 9 осіб померли.

Від ускладнень, викликаних хворобою, померли 797 українців. Одужали 12 195 осіб.

За рівнем захворюваності Львівська область ще 4 червня випередила Рівненщину і посіла третє місце в Україні із найбільшою кількістю інфікованих коронавірусом.

Наразі коронавірусну хворобу виявили:

  • Чернівецька область — 3698;
  • м. Київ — 3490;
  • Львівська область — 2162;
  • Рівненська область — 2071;
  • Київська область — 1812;
  • Івано-Франківська область — 1582;
  • Закарпатська область — 1386;
  • Тернопільська область — 1294;
  • Харківська область — 1287;
  • Вінницька область — 1150;
  • Волинська область — 1079;
  • Одеська область — 1002;
  • Дніпропетровська область — 971;
  • Житомирська область — 897;
  • Кіровоградська область — 559;
  • Хмельницька область — 518;
  • Запорізька область — 496;
  • Черкаська область — 469;
  • Миколаївська область — 309;
  • Чернігівська область — 299;
  • Полтавська область — 274;
  • Донецька область — 231;
  • Сумська область — 193;
  • Херсонська область — 179;
  • Луганська область — 54.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Як писав Львівський портал, коронавірусну інфекцію підтвердили у 2162 мешканців Львівської області. За останню добу виявили 41 нового хворого.

Медики раніше прогнозували, що пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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