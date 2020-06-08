COVID-19 в Україні: 27 462 хворих, 797 людей померли

Станом на ранок понеділка, 8 червня, в Україні лабораторно підтвердили 27 462 випадки коронавірусу. За останню добу виявили 463 нових хворих. Про це йдеться у Telegram-каналі Міністерстві охорони здоров’я.

В Україні діагноз «коронавірус» підтвердили у 27 462 людей. За останню добу виявили 463 нових хворих, 9 осіб померли.

Від ускладнень, викликаних хворобою, померли 797 українців. Одужали 12 195 осіб.

За рівнем захворюваності Львівська область ще 4 червня випередила Рівненщину і посіла третє місце в Україні із найбільшою кількістю інфікованих коронавірусом.

Наразі коронавірусну хворобу виявили:

Чернівецька область — 3698;

м. Київ — 3490;

Львівська область — 2162;

Рівненська область — 2071;

Київська область — 1812;

Івано-Франківська область — 1582;

Закарпатська область — 1386;

Тернопільська область — 1294;

Харківська область — 1287;

Вінницька область — 1150;

Волинська область — 1079;

Одеська область — 1002;

Дніпропетровська область — 971;

Житомирська область — 897;

Кіровоградська область — 559;

Хмельницька область — 518;

Запорізька область — 496;

Черкаська область — 469;

Миколаївська область — 309;

Чернігівська область — 299;

Полтавська область — 274;

Донецька область — 231;

Сумська область — 193;

Херсонська область — 179;

Луганська область — 54.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Як писав Львівський портал, коронавірусну інфекцію підтвердили у 2162 мешканців Львівської області. За останню добу виявили 41 нового хворого.

Медики раніше прогнозували, що пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.