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На Львівщині – ще одна смерть від коронавірусу

Ольга Денисяка

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У неділю, 7 червня, у Львівській обласній інфекційній лікарні помер 74-річний чоловік. Загалом хвороба забрала життя 71 мешканця області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

В інфекційній лікарні помер 74-річний львів’янин з підтвердженим коронавірусом. В лікарню був доставлений сьогодні.

Заступник директора медзакладу Ігор Берник повідомив, що чоловік захворів ще 28 травня і лікувався вдома. Мав супутні хвороби серцево-судинної системи.

«Сьогодні зранку його стан різко погіршився. Близько 09:00 год. пацієнта у критичному для життя стані доставили до реанімації. Негайно розпочали надавати невідкладну медичну допомогу та проводити реанімаційні заходи. На жаль, врятувати хворого не вдалось», – написав медик у Facebook.

Зазначимо, що це вже 71 смерть від коронавірусу на Львівщині. Вчора у Львівській обласній інфекційній лікарні помер 69-річний львів`янин. Того ж дня померли ще дві жінки, мешканки Львівської області. У однієї пацієнтки підтверджений діагноз коронавірусної інфекції, в іншої – підозра на інфікування коронавірусом.

Як писав Львівський портал, медики прогнозували, що пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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