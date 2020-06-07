На Львівщині – ще дві смерті від COVID-19

6 червня на Львівщині підтвердили ще дві смерті від коронавірусу. Ще одна пацієнтка померла із підозрою на інфікування COVID-19. Загалом хвороба забрала життя 70 мешканців області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

У Львівській обласній інфекційній лікарні помер чоловік, 69 років, львів`янин. Перебував у лікарні з 26 травня. Позитивний діагноз коронавірусу з 29 травня. 6 червня раптово помер. У пацієнта була пневмонія.

Того ж дня померли ще дві жінки, мешканки Львівської області. У однієї пацієнтки підтверджений діагноз коронавірусної інфекції, в іншої – підозра на інфікування коронавірусом.

Як писав Львівський портал, медики прогнозують, що пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.