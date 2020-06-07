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Личаківський суд призупинив роботу через хворого на COVID-19 суддю

Ольга Денисяка

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Личаківський районний суд Львова тимчасово призупинив роботу через підтвердження в одного з суддів захворювання на коронавірус. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі суду.

 

«У зв’язку з підтвердженням захворювання судді Личаківського районного суду м. Львова на коронавірус у вівторок, 9 червня, роботу суду буде тимчасово призупинено з метою проведення дезінфекціі приміщення», – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі зауважили, що про відновлення роботи суду та подальші особливості режиму буде повідомлено додатково.

Львівськи й портал повідомляв, що коронавірусну інфекцію підтвердили у 2121 мешканця Львівської області. За останню добу виявили 68 нових хворих.

Зазначимо, медики прогнозували, що пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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