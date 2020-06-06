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Помер професор Львівської політехніки, якого відмовились госпіталізувати з підозрою на коронавірус

Андрій Котенський

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Професор Львівської політехніки Олександр Міняйло, у якого було двостороннє запалення легень та підозра на коронавірус, помер у лікарні близько третьої години. Про це Львівському порталу повідомив його внук Андрій Міняйло.

 

«Сьогодні о третій годині дідусь помер. Вдячний, що він хоч останню добу побув під кваліфікованим наглядом медиків, а його муки були знеболені», – повідомив Андрій Міняйло.

Раніше Львівський портал повідомляв, що карета «швидкої» і приймальня 8-ої лікарні на вулиці Навроцького відмовилась госпіталізовувати 87-річного професора Львівської політехніки Олександра Міняйла.

Сімейний лікар підозрює у 87-річного львів’янина коронавірус, а також діагностував двосторонню пневмонію, а «швидка», яка приїхала на виклик, відмовила у госпіталізації, бо начебто у лікарнях Львова немає місць.

Львівський портал звернувся за коментарем до керівниці міського штабу боротьби із коронавірусом Галини Слічної. Посадовиця була відверто подивована цією ситуацією і запевнила, що лікарні Львова продовжують приймати хворих із підозрою на COVID-19.

Невдовзі після розмови із журналістом Львівського порталу Галина Слічна зателефонувала знову і повідомила, що за 87-річним Олександром Міняйлом вже виїхала карета швидкої допомоги. Чоловіка госпіталізували у 8-му лікарню.

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