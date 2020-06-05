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В центрі Львова відновили ще одну історичну браму. Фото до і після

Наталя Дуляба

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У Львові побільшало відреставрованих історичних брам. У будинку на вул. Смольського, 7, що в центрі міста, відновили дерев’яні двері. Про це Львівському порталу повідомили у Бюро спадщини.

 

Вхідній дерев’яній брамі на вул. Смольського, 7 більше ста років, тому вона перебувала у занедбаному стані. На те, аби її відреставрувати, пішло півтора місяця: фахівці не лише вирівняли деформовану дверну коробку, а й відновили втрачені елементи оздоблення.

«Цій брамі більше ста років, і хоч втрачених декоративних елементів не було багато, деякі довелось відновлювати. Наприклад, ми відновили притвору планку, яка була замінена в радянський період, а також поновили віконні рамки. На дерево нанесли бейц та покрили акриловою прозорою «лазур’ю», – розповів реставратор Ростислав Малецький.

Він також додав, що в брамі також замінили старе скло, встановлене ще радянських часів. Автентичні дверні ручки зберегти не вдалось, втім реновацію пройшли ковані рештки на шибах.

Зазначимо, що для відновлення історичних брам у житлових будинках Львівська міська рада започаткувала спеціальну програму, у межах якої виділяє 70% коштів на необхідні роботи. Інші 30% мають оплатити місцеві мешканці.

Таким чином торік у Львові відновили більше 20 об’єктів. Серед них – двері та брами на площі Ринок, на вул. Дорошенка, Котляревського, Чупринки, Архітекторській, Лисенка та на інших вулицях.

Нагадаємо, взимку минулого року у Львові також почала діяти програма співфінансування між містом і мешканцями на реставрацію вікон у будинках, які належать до культурної спадщини міста. А з 2020 року мерія ввела програму реставрації ще й історичних балконів. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

Фото: Бюро спадщини

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