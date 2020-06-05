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Українці зможуть подорожувати до Греції з 1 липня

Андрій Котенський

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та з главою МЗС Грецької Республіки Нікос Дендіас домовились відновити сполучення між країнами з 1 липня, але за умови стабільної епідеміологічної ситуації у двох країнах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ.

 

Кулеба і Дендіас висловили готовність відновити сполучення між Україною та Грецією із 1 липня.

Як відомо, уряд прийняв рішення відновити внутрішні пасажирські авіаперевезення в Україні із 5 червня.

Міжнародні пасажирські авіаперевезення в Україні планують відновлювати із 15 червня. Тим часом Аеропорт «Львів» вже готовий до відновлення польотів.

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