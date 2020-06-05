Українці зможуть подорожувати до Греції з 1 липня

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та з главою МЗС Грецької Республіки Нікос Дендіас домовились відновити сполучення між країнами з 1 липня, але за умови стабільної епідеміологічної ситуації у двох країнах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ.

Кулеба і Дендіас висловили готовність відновити сполучення між Україною та Грецією із 1 липня.

Як відомо, уряд прийняв рішення відновити внутрішні пасажирські авіаперевезення в Україні із 5 червня.

Міжнародні пасажирські авіаперевезення в Україні планують відновлювати із 15 червня. Тим часом Аеропорт «Львів» вже готовий до відновлення польотів.