У МОЗ прокоментували антирекорд щодо нових випадків COVID-19

В Україні 4 червня зафіксували рекордну кількість людей, у яких виявили інфікування коронавірусом – 588 випадків. Очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що пов’язує таку статистику, зокрема, з пом’якшенням карантину, передає пресслужба МОЗ.

За його словами, новий антирекорд пов’язаний із тим, що українці нехтують протиепідемічними рекомендаціями МОЗ. Якщо ситуація буде погіршуватися, міністерство рекомендуватиме посилення карантину.

«Сьогодні в нас рекорд за кількістю людей, які одужали – це 602 особи, але з іншого боку – антирекорд, оскільки маємо 588 нових випадків COVID-19. Ще раз хочу звернутися до всіх українців: пом’якшення карантину чітко регламентує протиепідемічні заходи. Це користування засобами індивідуального захисту, масками, респіраторами, антисептиками, дотримання соціальної дистанції, тощо», – повідомив міністр.

Максим Степанов наголосив, що кількість хворих буде зростати, якщо українці не дотримуватимуться протиепідемічних заходів. Відтак МОЗ буде рекомендувати введення додаткових заходів

Іншою причиною зростання кількості хворих він називає збільшення тестувань. Зокрема, за попередню добу було загалом здійснено 14 301 тест. Із них – 10 563 дослідження методом ПЛР, а також 3 738 ІФА-тестів.

Як писав Львівський порта, на Львівщині COVID-19 підтвердили у 1915 мешканців. За останню добу виявили 85 хворих. Напередодні область встановила новий антирекорд за кількістю нових хворих: 2 червня діагноз підтвердили 96 людям.

Від ускладнень, спричинених вірусом, померли вже 62 людини. Останніми жертвами коронавірусу стали дві жінки: 73-річна жителька Жовківщини і 55-річна мешканка Яворівщини. Обидві померли 1 червня у винниківському госпіталі. ПЛР-тест посмертно підтвердив у них COVID-19.

Зазначимо, медики прогнозують, що пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.