На Жовківщині відкрили амбулаторію сімейної медицини

4 червня у селі Сопошині, що на Жовківщині, відкрили новозбудовану амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Амбулаторію облаштували в окремій будівлі, де у 2019 році зробили капітальний ремонт за рахунок коштів Сопошинської сільської ради на загальну суму 511,203 тис грн. Медичний заклад охопить якісними послугами майже півтори тисячі мешканців Сопошина.

«Сьогодні, коли світ зіткнувся з проблемою пандемії, також особлива наша вдячність має бути для лікарів. Вони зараз на передовій боротьби з хворобою. І я тішуся, що тут, у Сопошині, медики мають достойні умови праці. Хочеться побажати, щоб, попри все, більшість прийомів проводили для профілактики», – наголосив заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод.

Також у 2019 році за рахунок коштів Сопошинської сільської ради облаштували свердловину для подачі води для санітарно-технічних потреб та вигрібної ями для каналізації на суму 93,557 тис. грн.

У квітні 2020 року за рахунок коштів КНП «Жовківська ЦРЛ» закупили меблі вартістю 46 тис. грн. Окрім того, за спонсорські кошти у 2020 році купили гінекологічне крісло, електрокардіограф та персональний комп’ютер.

Львівський портал повідомляв, що очільника одного із управлінь Львівської ОДА, його підлеглого та керівників товариства підозрюють у привласненні 1,3 млн грн бюджетних коштів, виділених на будівництво амбулаторій.

Нагадаємо, в кінці лютого цього року ми інформували про те, що на Львівщині вже відкрили 14 сільських медамбулаторій.

Загалом у рамках державної програми «Доступна медицина» в Львівській ОДА обіцяли відкрити всі 43 сільські амбулаторії у третьому кварталі 2019 року, однак цього так і не відбулося.

Нагадаємо, Львівська облдержадміністрація розриває угоди з підрядниками, які будують 10 медамбулаторій в області. Головною причиною є те, що виконавці критично відстають від графіку виконання робіт та працюють безвідповідально.

Також «Центр громадського моніторингу та досліджень» наголошував, що майже дві третини угод на будівництво амбулаторій сімейної медицини були укладені з порушеннями.

Фото: ЛОДА