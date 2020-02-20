На Львівщині відкрили амбулаторію групової практики

Сьогодні, 20 лютого, у селі Гірському, що на Миколаївщині, відкрили новозбудовану амбулаторію групової практики. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Медичний заклад охопить послугами 4,4 тисячі мешканців з трьох сіл: с.Гірське, с.Липиці, с.Раделичі. Площа амбулаторії складає 201,5 м2 та є оснащеною необхідним медичним обладнанням.

Заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод розповів, що будівництво амбулаторії коштувало державі у співфінансуванні з місцевою громадою майже шість мільйонів гривень.

«Десять років тому я був з делегацією від міської ради Львова у Польщі. Ми тоді відвідували сільську амбулаторію, і я сам не міг тоді уявити, що в нас щось таке може бути. Тепер такі ж заклади відкривають в Україні. Один із них – медамбулаторія у селі Гірське, яку ми відкрили сьогодні. На відкриття прийшла лікарка, яка працювала в цьому селі 54 роки. Вона стояла зі сльозами на очах – від захоплення. Люди відчувають, що щось змінюється на краще», – розповідає заступник керівника управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації Олег Пелих.

Раніше в Львівській ОДА обіцяли відкрити всі 43 сільські амбулаторії у третьому кварталі 2019 року, однак цього так і не відбулося.

В області придбали 43 автомобілі для сільських амбулаторій.

Нагадаємо, Львівська облдержадміністрація розриває угоди з підрядниками, які будують 10 медамбулаторій в області. Головною причиною є те, що виконавці критично відстають від графіку виконання робіт та працюють безвідповідально.

Також «Центр громадського моніторингу та досліджень» наголошував, що майже дві третини угод на будівництво амбулаторій сімейної медицини були укладені з порушеннями.

Фото: ЛОДА