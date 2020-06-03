У Львові водій АТП-1 виштовхав з автобусу літню жінку

У понеділок, 1 червня, водій автобусу №40 Львівського комунального АТП-1 виштовхав з салону літню жінку, котра не заплатила за проїзд. Про це у Facebook повідомила очевидиця події Тетяна Арефьева 3 червня.

«Старенька жінка сіла тихенько в автобус: вона нікого не чіпала. Як згодом виявилось, вона не мала грошей, щоб сплатити проїзд. Водій вийшов зі своєї кабіни та стрімко пішов до неї. Далі він почав її хватати та силою виштовхувати з автобусу. Це був жах! Ми заплатили за проїзд жінки та намагались дати ще грошей на той випадок, якщо в когось не буде змоги оплатити, але він відмовився», – написала Тетяна Арефьева.

Фото: скріншот з відео

Зазначимо, маршрут №40 обслуговує Львівське комунальне АТП-1. Як повідомили комунальному підприємстві, водія, який виштовхав з автобусу літню жінку, відсторонено від роботи та викликано для з’ясування всіх обставин.

«Сам водій стверджує, що пасажирка некоректно висловилася щодо нього, чим і спровокувала його на такі дії. Однак ми вважаємо, що застосування фізичної сили неприпустиме в будь-якому випадку. Після з’ясування обставин інциденту буде прийнято рішення щодо водія. Водночас зазначаємо, що при виявленні пасажира, який не платить за проїзд, згідно з правилами, водій має викликати поліцію», – зазначили в АТП-1.

Нагадаємо, на час карантину у громадському транспорті Львова скасували пільговий проїзд для пенсіонерів.

Зазначимо, що з початку квітня весь громадський транспорт Львова курсує у режимі спецперевезень. Це означає, що проїхати у маршрутці і електротранспорті можуть працівники, які забезпечують життєдіяльність міста, і при цьому мають при собі відповідні довідки від роботодавця.

Відновити пасажирські перевезення на території всієї Львівщини мали 22 травня, однак через високу захворюваність на коронавірус в області продовжили карантин до 5 червня. Відповідно, ні громадський транспорт, ні садки до цього часу не запрацюють.

Аби поліпшити ситуацію із доїздом з 25 травня у Львові збільшили кількість комунального транспорту. При цьому у мерії заявили: їхати у маршрутці чи електротранспорті можуть всі мешканці, які прямують на роботу. Але пасажири мають обов’язково мати захисну маску, а в салоні можуть перебувати стільки осіб, скільки є сидячих місць.