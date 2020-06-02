В яких районах Львівщини найбільше хворих на COVID-19: карта поширення

На Львівщині коронавірус підхопили вже 1734 людини, за останню добу виявили 34 нові випадки зараження. Найбільше інфікованих – у Львові, Пустомитівському та Жовківському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
У лікарнях перебувають 488 людей, 33 із них – у реанімації. Також 5 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 44 особи, 68 скерували на амбулаторне лікування.
Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 13 110 ПЛР-тестів, за останню добу – 506 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 34.
Найбільше хворих у місті Львові, Пустомитіському та Жовківському районах. Водночас найменше хворіють мешканці Сколівського, Турківського і Старосамбірського районів.
Відтак 1734 випадки коронавірусу підтвердили у:
- м. Львів – 1078;
- Пустомитівський район – 169;
- Жовківський район – 92;
- Яворівський район – 86;
- Стрийський район – 44, (м. Стрий – 24);
- Городоцький район – 31;
- Сокальський район – 29;
- Буський район – 28;
- Дрогобицький район – 28 (м. Дрогобич – 23, м. Трускавець – 2, м. Борислав – 1);
- Миколаївський район – 24;
- Бродівський район – 20;
- Кам’янка-Бузький район – 19;
- м. Червоноград – 16;
- Перемишлянський район – 13;
- Мостиський район – 11;
- Золочівський район – 11;
- Самбірський район – 9 (м. Самбір – 3);
- Радехівський район – 8;
- Жидачівський район – 6;
- Сколівський район – 5;
- Турківський район – 4;
- Старосамбірський район – 3.
Зазначимо, що від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 59 мешканців Львівщини. Останньою жертвою коронавірусу стала 50-річна львів’янка.
Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 438 жителям Львівської області, в тому числі 18 за останню добу.
За прогнозами медиків, пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.
Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
Ольга Денисяка