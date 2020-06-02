В яких районах Львівщини найбільше хворих на COVID-19: карта поширення

На Львівщині коронавірус підхопили вже 1734 людини, за останню добу виявили 34 нові випадки зараження. Найбільше інфікованих – у Львові, Пустомитівському та Жовківському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

У лікарнях перебувають 488 людей, 33 із них – у реанімації. Також 5 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 44 особи, 68 скерували на амбулаторне лікування.

Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 13 110 ПЛР-тестів, за останню добу – 506 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 34.

Найбільше хворих у місті Львові, Пустомитіському та Жовківському районах. Водночас найменше хворіють мешканці Сколівського, Турківського і Старосамбірського районів.

Відтак 1734 випадки коронавірусу підтвердили у:

м. Львів – 1078; Пустомитівський район – 169; Жовківський район – 92; Яворівський район – 86; Стрийський район – 44, (м. Стрий – 24); Городоцький район – 31; Сокальський район – 29; Буський район – 28; Дрогобицький район – 28 (м. Дрогобич – 23, м. Трускавець – 2, м. Борислав – 1); Миколаївський район – 24; Бродівський район – 20; Кам’янка-Бузький район – 19; м. Червоноград – 16; Перемишлянський район – 13; Мостиський район – 11; Золочівський район – 11; Самбірський район – 9 (м. Самбір – 3); Радехівський район – 8; Жидачівський район – 6; Сколівський район – 5; Турківський район – 4; Старосамбірський район – 3.

Зазначимо, що від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 59 мешканців Львівщини. Останньою жертвою коронавірусу стала 50-річна львів’янка.

Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 438 жителям Львівської області, в тому числі 18 за останню добу.

За прогнозами медиків, пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.