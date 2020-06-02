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На Львівщині виявили десять безпілотників, якими «працювали» сигаретні контрабандисти

Наталя Дуляба

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Правоохоронці виявили на Львівщині десять безпілотних літальних апаратів. За версією слідства, їх могли використовувати контрабандисти для того, щоб переміщувати через кордон сигарети. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі України.

 

Десяток безпілотників виявили на Львівщині 1 червня під час час обшуків у межах кримінальної справи про незаконні оборудки з акцизними марками (ч.1 т. 199 КК України).

Правоохоронці підозрюють, що десять безпілотних літальних апаратів літакового та мультикоптерного типів використовували контрабандисти для незаконної переправи сигарет через кордон. Де саме на Львівщині виявили цю техніку, наразі не уточнюють.

Відомо, що обшуки проводили у місцях, де контрабандисти могли зберігати і переправляти через кордон контрафактні цигарки. До обшуків, крім прикордонників, залучили поліцію і прокуратуру. Наразі тривають слідчі дії.

Зазначимо, що на Львівщині прикордонники дедалі частіше виявляють спроби незаконного переміщення сигарет за допомогою безпілотників. З початку 2020 року на кордоні затримали ще 12 таких дронів.

Лише за три місяці 2020 року на Львівщині затримали контрабанди на 76 млн грн. Сигарети є одним із найулюбленіших товарів контрабандистів. Популярнішою контрабандою ніж цигарки стали хіба що медичні маски, які стали активно переправляти через кордон у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Львівський портал писав про товари-улюбленці львівських контрабандистів 2019 року. Детальніше про це читайте за посиланням.

Фото, відео: Держприкордонслужба

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