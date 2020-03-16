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Контрабанда масок стала популярніша, ніж цигарок, – Нефьодов

Вероніка Рой

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За минулі вихідні в Україні найбільш популярним для контрабанди товаром стали медичні маски, обійшовши контрабанду цигарок. Про це під час брифінгу щодо заходів протидії поширенню коронавірусної інфекції сказав голова Державної митної служби Максим Нефьодов, повідомляє Укрінформ.

 

«У нас за ці вихідні маски стали найбільш популярним товаром для контрабанди з України, вже більше, ніж цигарки. Тільки за вихідні зупинено експорт 130 тисяч штук масок різних типів. Хотів би звернутись до бізнесу (із закликом – ред.) проявляти соціальну відповідальність та не наражати себе на небезпеку і кримінальні справи», – сказав Нефьодов.

Зазначимо, Кабінет міністрів України заборонив експорт медичних масок та інших засобів захисту через зростання попиту на них серед українців, який пов’язаний із коронавірусом.

Заборона набрала чинності з 12 березня і буде діяти щонайменше до 1 червня, але якщо в країні внутрішня потреба буде заповнена швидше, то це обмеження на експорт скасують.

Як повідомляв Львівський портал, 13 березня Галицькі  митники не допустили вивезення з України близько 40 тисяч медичних масок. Зранку тог ж дня в аеропорту «Бориспіль» з України намагались вивезти півтори тонни медичних масок.

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