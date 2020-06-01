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У Раві-Руській затримали контрабандиста зі свинячими кишками

Наталя Дуляба

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Сьогодні вночі, 1 червня, у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» затримали мешканцям Львівщини, який хотів підпільно ввезти більше 200 кг свинячих кишок. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці Держмитслужби.

 

У пункт пропуску прибула вантажівка, за кермом якої перебував мешканець Львівської області. Він перевозив збірний вантаж із Німеччини одному з підприємств, розташованих у Києві.

Правоохоронці вирішили перевірити салон вантажного автомобіля і все-таки виявили там контрабанду.

«Під час огляду в кабіні водія та в ящику для зберігання інструментів митники виявили поліетиленові пакети, в яких містилось 215 кг свинячої охолодженої кишки», – йдеться у повідомленні.

Весь товар у чоловіка вилучили. За цим фактом складено протокол за ст. 472 Митного кодексу України. Справу скерують до суду, який і визначатиме покарання для порушника.

Зазначимо, що лише за три місяці 2020 року на Львівщині затримали контрабанди на 76 млн грн.

Львівський портал також писав про товари-улюбленці львівських контрабандистів 2019 року. Детальніше про це читайте за посиланням.

Фото: Галицька митниця

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