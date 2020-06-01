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У Львові дітям з інвалідністю виплатять по 1000 гривень

Ольга Денисяка

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З нагоди Міжнародного Дня захисту дітей, у Львові діти з інвалідністю віком до 18 років отримають матеріальну допомогу в розмірі 1000 грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Загалом цю виплату отримають 2997 дітей, які мешкають та зареєстровані у Львові й перебувають на обліку у відділах соціального захисту. На це у міському бюджеті передбачено 2 997 000 грн.

Львівський портал повідомляв, що сьогодні, 1 червня, в Україні відзначають День захисту дітей.

З цієї нагоди на площі Ринок 15-річна художниця з синдромом Дауна намалювала картину.

Також ми повідомляли, що протягом 2019 року на Львівщині народились 21 803 дитини, серед них – 18 трійнят і 658 двійнят. Найбільше малюків побачили світ влітку.

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