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У центрі Львова 15-річна художниця намалювала «особливу» картину

Ольга Денисяка

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1 червня в День захисту дітей на площі Ринок 15-річна художниця із синдромом Дауна Андріана Чухній намалювала картину. Допомагала юній дівчині художниця Ольга Ставникович. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Мама Андріани Чухній розповіла, що малювання для дівчини є особливою терапією, адже так вона забуває про всі свої страхи. Особливо радо Андріана малює під музику.

Роботи художниці купує ательє «Lady Di atelier», де працюють люди з інвалідністю різних нозологій. Там малюнки переносять на шовкові хустки.

Подію організувало львівське інклюзивне ательє «Lady Di atelier», в якому упродовж останнього року малює дівчинка. Перед Ратушею одночасно відкрили виставку картин Андріани Чухній в межах Всеукраїнської акції #намалюю_тобі_любов.

Як зауважила начальниця міського управління інформаційної політики та зовнішніх відносин Тетяна Хабібрахманова, інклюзивному ательє «Lady Di atelier» місто надало приміщення на вул. Ген. Чупринки, 61. Тож зараз ательє подало грант на отримання коштів для ремонту приміщень під майстерні.

  

Фото: ЛМР

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