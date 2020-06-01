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У 2019 році на Львівщині народилися 18 трійнят

Наталя Дуляба

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Протягом 2019 року на Львівщині народились 21 803 дитини, серед них – 18 трійнят і 658 двійнят. Найбільше малюків побачили світ влітку. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

 

Упродовж 2019 року у Львівській області народились 21 803 дитини, у розрахунку на 100 хлопчиків – 95 дівчаток. Серед новонароджених було 658 двійнят і 18 трійнят.

Найбільше немовлят з’явилися на світ у липні (2123 дитини), а найменше – у грудні (1493 дитини).

У містах народжуваність торік була майже на 36% вищою, ніж у селах. Серед дітей, які народились на Львівщині у 2019-му, переважали первістки (45%). Щодо багатодітних сімей, то малюків, які були четвертою чи п’ятою дитиною, минулоріч було 4%.

Найпопулярнішими іменами 2019 року на Львівщині були: для дівчаток – Софія, Анна і Вікторія, для хлопчиків – Матвій, Максим, Артем.

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Загалом станом на початок 2020 року в області проживали 483,6 тис. дітей віком до 17 років. З часу останнього перепису населення (2001 рік) дітей поменшало на 21%, а їхня частка серед мешканців Львівщини скоротилася з 24% до 19% відповідно.

Станом на кінець 2019 року в області мешкали 2234 дитини, позбавлені батьківського піклування, з них 777 – це діти-сироти. Упродовж року усиновили 97 дітей-сиріт, батьками сімох дітей стали іноземці.

На 1 січня 2020 року на Львівщині живуть 11 342 дитини з інвалідністю. У двох будинках-інтернатах, що діють на території області, проживають 173 дитини з інвалідністю. Ще у двох будинках дитини та п’ятьох дитячих будинках виховуються 227 дітей.

Відчути батьківську турботу змогли 257 вихованців у 36 дитячих будинках сімейного типу та 135 дітей у 84 прийомних сім’ях.

Нагадаємо, сьогодні, 1 червня, в Україні відзначають День захисту дітей.

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