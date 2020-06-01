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COVID-19 на Львівщині: карта поширення по районах

Ольга Денисяка

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На Львівщині коронавірус підхопили вже 1700 людей, за останню добу виявили 31 новий випадок зараження. Найбільше інфікованих – у Львові, Пустомитівському та Жовківському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

У лікарнях перебувають 492 людини, 39 із них – у реанімації. Також 8 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 18 осіб, 20 скерували на амбулаторне лікування.

Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 12 604 ПЛР-тести, за останню добу – 436 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 31.

Найбільше хворих у місті Львові, Пустомитіському та Жовківському районах. Водночас найменше хворіють мешканці Сколівського, Турківського і Старосамбірського районів.

Відтак 1700 випадків коронавірусу підтвердили у:

  1. м. Львів – 1055;
  2. Пустомитівський район – 165;
  3. Жовківський район – 92;
  4. Яворівський район – 86;
  5. Стрийський район – 44, (м. Стрий – 24);
  6. Городоцький район – 31;
  7. Буський район – 28;
  8. Дрогобицький район – 28 (м. Дрогобич – 23, м. Трускавець – 2, м. Борислав – 1);
  9. Сокальський район – 28;
  10. Миколаївський район – 22;
  11. Бродівський район – 20;
  12. Кам’янка-Бузький район – 17;
  13. м. Червоноград – 15;
  14. Перемишлянський район – 13;
  15. Мостиський район – 11;
  16. Золочівський район – 11;
  17. Самбірський район – 9 (м. Самбір – 3);
  18. Радехівський район – 7;
  19. Жидачівський район – 6;
  20. Сколівський район – 5;
  21. Турківський район – 4;
  22. Старосамбірський район – 3.

Зазначимо, що від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 54 мешканці Львівщини. Останньою жертвою коронавірусу став 70-річний чоловік, який помер занку 1 червня. Перед цим 31 травня від COVID-19 помер фельдшер підстанції екстреної медичної допомоги у Сокалі.

Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 409 жителям Львівської області, в тому числі 30 за останню добу.

За прогнозами медиків, пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника

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