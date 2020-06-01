COVID-19 на Львівщині: карта поширення по районах

На Львівщині коронавірус підхопили вже 1700 людей, за останню добу виявили 31 новий випадок зараження. Найбільше інфікованих – у Львові, Пустомитівському та Жовківському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

У лікарнях перебувають 492 людини, 39 із них – у реанімації. Також 8 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 18 осіб, 20 скерували на амбулаторне лікування.

Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 12 604 ПЛР-тести, за останню добу – 436 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 31.

Найбільше хворих у місті Львові, Пустомитіському та Жовківському районах. Водночас найменше хворіють мешканці Сколівського, Турківського і Старосамбірського районів.

Відтак 1700 випадків коронавірусу підтвердили у:

м. Львів – 1055; Пустомитівський район – 165; Жовківський район – 92; Яворівський район – 86; Стрийський район – 44, (м. Стрий – 24); Городоцький район – 31; Буський район – 28; Дрогобицький район – 28 (м. Дрогобич – 23, м. Трускавець – 2, м. Борислав – 1); Сокальський район – 28; Миколаївський район – 22; Бродівський район – 20; Кам’янка-Бузький район – 17; м. Червоноград – 15; Перемишлянський район – 13; Мостиський район – 11; Золочівський район – 11; Самбірський район – 9 (м. Самбір – 3); Радехівський район – 7; Жидачівський район – 6; Сколівський район – 5; Турківський район – 4; Старосамбірський район – 3.

Зазначимо, що від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 54 мешканці Львівщини. Останньою жертвою коронавірусу став 70-річний чоловік, який помер занку 1 червня. Перед цим 31 травня від COVID-19 помер фельдшер підстанції екстреної медичної допомоги у Сокалі.

Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 409 жителям Львівської області, в тому числі 30 за останню добу.

За прогнозами медиків, пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника