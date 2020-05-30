Словаччина та Молдова також відкривають кордон із Україною

На словацькій та молдовській ділянці українського кордону оголосили про відновлення роботи пунктів пропуску. Перетин кордону із Угорщиною відтермінований на невизначений термін. Про це Львівському порталу повідомили у Державній прикордонній службі України.

Прикордонне відомство України направило листи та провело прикордонно-представницькі зустрічі з колегами з країн Євросоюзу та Молдови. Так про готовність найближчим часом частково відновити роботу пунктів пропуску на кордоні з Україною повідомили словацька та молдовська сторони.

Зокрема, в листі прикордонного відомства Словацької Республіки значиться, що з 1 червня планується відновлення роботи таких пунктів пропуску:

«Вишнє Немецьке» (з українського боку – «Ужгород») лише для легкового та вантажного автомобільного сполучення;

«Убля» (з українського боку – «Малий Березний») в повному обсязі;

«Вельке Слеменце» (з українського боку – «Малі Селменці») в повному обсязі з 08.00 до 20.00.

Прикордонна поліція Молдови поінформувала, що з 1 червня планує відновити роботу автомобільних пунктів пропуску:

«Крива» (з українського боку – «Мамалига»),

«Мирне» (з українського боку – «Табаки»),

«Брічень» (з українського боку – «Росошани»).

Водночас угорська сторона, яка раніше розглядала питання відновлення до ранку 30 травня роботи чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Україною (з українського боку «Лужанка», «Вилок», «Дзвінкове» та «Косино»), заявила, що це питання відтерміновується. Про нову дату поновлення роботи пунктів пропуску угорські прикордонники повідомлять згодом.

Нагадаємо що 6 травня Кабмін ухвалив рішення про відновлення роботи пункту пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська», який тимчасово закритий у зв’язку з пандемією коронавірусу. У ніч на 16 травня у пункті пропуску «Шегинях», що на Львівщині, відновив роботу піший перехід.

Із 29 травня на Львівщині запрацювали ще п’ять пунктів пропуску на кордоні із Польщею.

Нагадаємо, з 28 березня Україна повністю закрила авіасполучення та перетин кордону поїздами, але українці зможуть перетнути кордон на власному авто чи пішки.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на ПП «Гребенне–Рава-Руська» шахраї організували платний перетин кордону. Аби перетнути 200 метрів українського кордону з українців вимагали 50 злотих. В той час, коли з польської сторони можна було перетнути кордон пішки.

Також на ПП «Краківець» організовували автобуси і просили 50 злотих за 300 метрів кордону. Інформація про платні перевезення через державний кордон у пункті пропуску «Краківець» на Львівщині нещодавно викликала хвилю обурення у соцмережах. Однак і прикордонники, і Львівська ОДА розводять руками, мовляв, вони не мають стосунку до цього «бізнесу».