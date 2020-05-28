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МОЗ розповіло, коли статистика COVID-19 в Україні досягне нуля

Соломія Головіна

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Нульова статистика захворюваності коронавірусом в Україні може спостерігатися вже менше, як через місяць. Проте все залежатиме від того, чи є інфекція сезонною. Про це сказав головний санітарний лікар України, заступник голови Міністерства охорони здоров’я України Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів, передає РБК-Україна.

 

Якщо говорити про конкретні дати, то МОЗ сподіваються побачити таку статистику у червні.

«Ми говоримо про 22 червня», – повідомив Ляшко.

Він додав, що однозначно говорити про такі прогнози зарано, оскільки ситуація залежати від сезонності коронавірусу.

«Зараз ми могли б сказати, що є сезонність, бо географія циркулювання вірусу повторює грип і грипоподібні захворювання», – сказав санітарний лікар.

Як повідомляв Львівський портал,  станом на 28 травня в Україні коронавірусну інфекцію виявили уже у 22 382 людей. За останню добу діагноз підтвердився у 477 осіб.

Водночас у Львівській області станом на ранок нинішнього дня зафіксували рекордну кількість нових хворих на коронавірусну інфекцію – 70 випадків. Це найбільша кількість за весь період карантину.

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