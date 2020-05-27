У львівських трамваях і тролейбусах встановили дезінфектори

Віднині, 27 травня, майже у 250 трамваях і тролейбусах Львова пасажири можуть продезінфікувати руки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

ЛКП «Львівелектротранс» посилило заходи безпеки для пасажирів і встановило у салонах громадського транспорту дезінфектори, якими скористатися можуть всі охочі.

Дезінфектори з’явились у 132 трамваях і у 107 тролейбусах. Для того, аби ще більше мінімізувати контакти, в тому числі і з грошима, львів’ян закликають оплачувати проїзд електронним способом.

Зазначимо, що з початку квітня весь громадський транспорт Львова курсує у режимі спецперевезень. Це означає, що проїхати у маршрутці і електротранспорті можуть працівники, які забезпечують життєдіяльність міста, і при цьому мають при собі відповідні довідки від роботодавця.

Відновити пасажирські перевезення на території всієї Львівщини мали 22 травня, однак через високу захворюваність на коронавірус в області продовжили карантин до 29 травня. Відповідно, ні громадський транспорт, ні садки до цього часу не запрацюють.

Аби поліпшити ситуацію із доїздом з 25 травня у Львові збільшили кількість комунального транспорту. При цьому у мерії заявили: їхати у маршрутці чи електротранспорті можуть всі мешканці, які прямують на роботу. Але пасажири мають обов’язково мати захисну маску, а в салоні можуть перебувати стільки осіб, скільки є сидячих місць.