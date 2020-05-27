COVID-19 на Львівщині: карта поширення

На Львівщині коронавірусом заразилися вже 1443 людини, за останню добу виявили 38 нових хворих. Найбільше інфікованих – у Львові, Пустомитіському та Жовківському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Станом на сьогодні, 27 травня, коронавірус лабораторно підтвердили у 1443 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 38 нових хворих.
У лікарнях перебувають 480 людей, 34 із них – у реанімації. Також 7 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 39 осіб, 82 скерували на амбулаторне лікування.
Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 10 949 ПЛР-тестів, за останню добу – 312 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились вищезгадані 38.
Найбільше хворих у місті Львові, Пустомитіському та Жовківському районах. Водночас найменше хворіють мешканці Сколівського, Турківського і Старосамбірського районів.
Відтак 1443 випадків коронавірусу підтвердили у:
- м. Львів – 893;
- Пустомитівський район – 148;
- Жовківський район – 84;
- Яворівський район – 75;
- Стрийський район – 41, (м. Стрий – 22);
- Буський район – 28;
- Городоцький район – 28;
- Миколаївський район – 21;
- Дрогобицький район – 17 (м. Дрогобич – 14, м. Трускавець – 2);
- Сокальський район – 15;
- Кам’янка-Бузький район – 14;
- Перемишлянський район – 13;
- м. Червоноград – 12;
- Мостиський район – 10;
- Золочівський район – 8;
- Самбірський район – 7 (м. Самбір – 3);
- Бродівський район – 6;
- Радехівський район – 7;
- Жидачівський район – 6;
- Сколівський район – 4;
- Старосамбірський район – 3;
- Турківський район – 3.
Зазначимо, що від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 43 мешканці Львівщини. Останньою жертвою вірусу в області стала 71-річна львів’янка. Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 322 жителям Львівської області.
За прогнозами медиків, пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.
Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
Ольга Денисяка