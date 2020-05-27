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COVID-19 на Львівщині: карта поширення

Ольга Денисяка

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На Львівщині коронавірусом заразилися вже 1443 людини, за останню добу виявили 38 нових хворих. Найбільше інфікованих – у Львові, Пустомитіському та Жовківському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Станом на сьогодні, 27 травня, коронавірус лабораторно підтвердили у 1443 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 38 нових хворих.

У лікарнях перебувають 480 людей, 34 із них – у реанімації. Також 7 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 39 осіб, 82 скерували на амбулаторне лікування.

Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 10 949 ПЛР-тестів, за останню добу – 312 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились вищезгадані 38.

Найбільше хворих у місті Львові, Пустомитіському та Жовківському районах. Водночас найменше хворіють мешканці Сколівського, Турківського і Старосамбірського районів.

Відтак 1443 випадків коронавірусу підтвердили у:

  1. м. Львів – 893;
  2. Пустомитівський район – 148;
  3. Жовківський район – 84;
  4. Яворівський район – 75;
  5. Стрийський район – 41, (м. Стрий – 22);
  6. Буський район – 28;
  7. Городоцький район – 28;
  8. Миколаївський район – 21;
  9. Дрогобицький район – 17 (м. Дрогобич – 14, м. Трускавець – 2);
  10. Сокальський район – 15;
  11. Кам’янка-Бузький район – 14;
  12. Перемишлянський район – 13;
  13. м. Червоноград – 12;
  14. Мостиський район – 10;
  15. Золочівський район – 8;
  16. Самбірський район – 7 (м. Самбір – 3);
  17. Бродівський район – 6;
  18. Радехівський район – 7;
  19. Жидачівський район – 6;
  20. Сколівський район – 4;
  21. Старосамбірський район – 3;
  22. Турківський район – 3.

Зазначимо, що від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 43 мешканці Львівщини. Останньою жертвою вірусу в області стала 71-річна львів’янка. Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 322 жителям Львівської області.

За прогнозами медиків, пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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