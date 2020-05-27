COVID-19 на Львівщині: карта поширення

На Львівщині коронавірусом заразилися вже 1443 людини, за останню добу виявили 38 нових хворих. Найбільше інфікованих – у Львові, Пустомитіському та Жовківському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Станом на сьогодні, 27 травня, коронавірус лабораторно підтвердили у 1443 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 38 нових хворих.

У лікарнях перебувають 480 людей, 34 із них – у реанімації. Також 7 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 39 осіб, 82 скерували на амбулаторне лікування.

Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 10 949 ПЛР-тестів, за останню добу – 312 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились вищезгадані 38.

Найбільше хворих у місті Львові, Пустомитіському та Жовківському районах. Водночас найменше хворіють мешканці Сколівського, Турківського і Старосамбірського районів.

Відтак 1443 випадків коронавірусу підтвердили у:

м. Львів – 893; Пустомитівський район – 148; Жовківський район – 84; Яворівський район – 75; Стрийський район – 41, (м. Стрий – 22); Буський район – 28; Городоцький район – 28; Миколаївський район – 21; Дрогобицький район – 17 (м. Дрогобич – 14, м. Трускавець – 2); Сокальський район – 15; Кам’янка-Бузький район – 14; Перемишлянський район – 13; м. Червоноград – 12; Мостиський район – 10; Золочівський район – 8; Самбірський район – 7 (м. Самбір – 3); Бродівський район – 6; Радехівський район – 7; Жидачівський район – 6; Сколівський район – 4; Старосамбірський район – 3; Турківський район – 3.

Зазначимо, що від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 43 мешканці Львівщини. Останньою жертвою вірусу в області стала 71-річна львів’янка. Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 322 жителям Львівської області.

За прогнозами медиків, пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.