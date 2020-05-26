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В Україні волонтери стежитимуть за дотриманням карантину

Ольга Денисяка

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Уряд планує залучити волонтерів, які будуть стежити за дотриманням громадянами протиепідемічних правил у місцях потенційного скупчення людей. Про це у  своєму Тelegram-каналі повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

 

Волонтери також  інформуватимуть, як правильно носити маски, дотримуватись соціальної дистанції, правил відвідування магазинів та закладів харчування.

«Ця гарна ініціатива, як залучити громадян до спільної справи, з’явилася в Італії, яка чи не найбільше у Європі постраждала від пандемії. І яка продемонструвала згуртованість у боротьбі з коронавірусом», – написав Денис Шмигаль.

Також він зазначив, що ідею вже підтримав президент, а реалізувати її зможе Міністерство соціальної політики.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні з 22 травня до 22 червня діятиме адаптивний карантин. Зокрема, місцевій владі дозволили вирішувати, чи пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності. Детальніше про те, як в Україні збираються послаблювати карантинні обмеження, читайте тут.

З огляду на епідемічну ситуацію на Львівщині карантин в регіоні продовжили до 29 травня.

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