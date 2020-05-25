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У Міносвіти розповіли, коли сесії у вишах зможуть проводити не дистанційно

Ольга Денисяка

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З 1 червня в аудиторіях закладів вищої освіти можуть проводити екзаменаційні сесії у групах до 10 людей. Про це заявила тимчасова виконувачка обов’язків міністра освіти Любомира Мандзій, передає Інтерфакс-Україна.

 

«Що стосується проведення екзаменаційних сесій. Так, з 1 червня це можливо в закладах вищої освіти за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, а також у групах не більше ніж десять осіб. Але все це залежить від кожної окремої адміністративної території, тому що перед тим, як відбувається послаблення карантинних заходів, має бути ухвалено рішення обласною комісією ТЕБ і НС», – сказала Любомира Мандзій.

За її словами, якщо показники в області дозволяють послабляти карантинні заходи, це означатиме, що з 1 червня в закладах вищої освіти можна буде продовжити освітній процес, зокрема складання сесій.

«Заклади вищої освіти здебільшого готові до проведення екзаменаційної сесії дистанційно», – зазначила тимчасова міністерка.

Львівський портал повідомляв, що раніше у Міносвіти заявили, що Вищі навчальні заклади в Україні завершать навчальний рік дистанційно. 

Також МОН рекомендує утриматися від проведення масових заходів, зокрема – останніх дзвоників та випускних вечорів.  Крім цього у Міносвіти оприлюднили графік завершення навчального року.

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