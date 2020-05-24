На Львівщині від COVID-19 померла 40-річна жінка

У неділю, 24 травня, у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи через коронавірусну інфекцію померла 40-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Жінка лікувалась у реанімаційному відділенні Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи. У неї була двобічна позагоспітальна пневмонія. Позитивний результат тесту, який підтвердив наявність коронавірусу, отримали 12 травня.

Жінка мала супутнє захворювання – хронічна хвороба нирок.

За даними Львівської міської ради, жінка – з Бродівського району.

Додамо, що це вже 36 смерть від коронавірусу у Львівській області.

На Львівщині коронавірус підхопили вже 1333 мешканців. За останню добу виявили 48 нових хворих. За прогнозами медиків, пік коронавірусу у Львівській області протримається до початку червня.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.