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На Старосамбіщині «на гарячому» спіймали чоловіка, який незаконно скидав сміття

Наталя Дуляба

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Під час рейду територією Старосамбірського району екологи «на гарячому» спіймали чоловіка, який скидав сміття просто в урочище. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

 

20 травня екологи разом із посадовцями Львівської ОДА перевіряли, як Старосамбірський район дотримується законодавства у сфері благоустрою населених пунктів. Під час перевірки вони виявили стихійне сміттєзвалище, а також затримали місцевого мешканця, який самовільно викидав відходи в урочище.

Незаконне сміттєзвалище влаштували на території села Стрільбичі. Тут на узбіччі дороги, яка веде до полігону ТПВ Старого Самбора, невідомі хаотично порозкидали купи відходів.

Також у селі Слохині екологи «на гарячому» спіймали чоловіка, що незаконно відвантажував із причіпу побутові відходи в урочищі «Широкі стаї».

На порушника склали адмінпротокол за статтею 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Покарання йому призначатиме суд.

Зазначимо, стихійне звалище у селі Слохині Держекоінспекція вже фіксувала у листопаді 2019 року. Тоді його площа становила 232 м кв.

Як повідомляв Львівський портал, у 2015 році на території Львівщини існувало 250 стихійних сміттєзвалищ, станом на травень 2019-го таких об’єктів нарахували всього лише 30. Повністю ліквідувати всі несанкціоновані звалища в області планують до кінця 2020 року.

Одні з останніх незаконних звалищ сміття на Львівщині виявляли у Жовківському районі.

Фото: Держекоінспекція Львівщини

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