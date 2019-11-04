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На Старосамбірщині виявили стихійне сміттєзвалище

Наталя Дуляба

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У Старосамбірському районі екологи виявили несанкціоноване звалище сміття, знаходиться воно на території Слохинівської сільської ради. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

 

За попередніми даними, площа сміттєзвалища становить 232 кв м. Купи з відходами невідомі залишили серед чагарників поза межами населеного пункту. Хто це зробив, поки що не відомо.

«Матеріали перевірки скеровано у Старосамбірське віділення поліції та у Старосамбірську районну адміністрацію для встановлення винних осіб та вжиття заходів реагування», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, одні з останніх стихійних сміттєзвалищ на території області виявили у Дрогобичі та в Городоцькому районі.

Як повідомляв Львівський портал, у 2015 році в області було 250 стихійних сміттєзвалищ, станом на травень 2019-го таких об’єктів нарахували всього лише 30.  Ліквідувати всі несанкціоновані звалища на Львівщині планують до 2020 року.

Фото: Держекоінспекція

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