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Коронавірус у ЗСУ: хворіють 48 військових, 85 – одужали

Соломія Головіна

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Станом на ранок 22 травня в Збройних Силах України хворіє на коронавірус 48 осіб. Всього за час пандемії одужало 85 осіб та зафіксовано 2 летальних випадки. Про це Львівському порталу повідомили у Командуванні медичних сил ЗСУ.

 

Так, за минулу добу зареєстровано три нових випадки захворювання на COVID-19. Двоє військовослужбовців перебувають на стаціонарному лікуванні у Рівненському військовому госпіталі. Один працівників ЗС України (Чернівецька область) лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Отримують необхідне лікування.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 243 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, становить 17 осіб.

«Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами. Залишайтеся вдома», – наголошують у Командуванні медичних сил ЗСУ.

Нагадаємо, перший випадок захворювання на коронавірус  у ЗСУ  виявили 2 квітня у лікарки Хмельницького військового госпіталю.

Загалом в Україні станом на ранок 22 травня зафіксовано 20148 інфікувань коронавірусом, з них – 588 летальних, 6585 пацієнтів одужало.

Додамо, що в Україні запрацював адаптивний карантин, який діятиме з 22 травня до 22 червня.

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