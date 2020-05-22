442 нові випадки. В Україні – вже понад 20 тисяч хворих на коронавірус

В Україні станом на ранок 22 травня зафіксовано 20148 інфікувань коронавірусом, з них – 588 летальних (+9 за минулу добу), 6585 пацієнтів одужало (+358 за минулу добу). За добу зафіксовано 442 нові випадки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

1.Чернівецька область – 2905 випадків;

2.м. Київ – 2522 випадки;

3.Київська область – 1344 випадки;

4.Рівненська область – 1323 випадки;

5.Івано-Франківська область – 1268 випадків;

6.Львівська область – 1240 випадків;

7.Тернопільська область – 1105 випадків;

8.Закарпатська область – 1003 випадки;

9.Харківська область – 866 випадків;

10.Дніпропетровська область – 859 випадків;

11.Вінницька область – 824 випадки;

12.Одеська область – 814 випадків;

13.Волинська область – 740 випадків;

14.Житомирська область – 607 випадків;

15.Кіровоградська область – 460 випадків;

16.Запорізька область – 401 випадок;

17.Черкаська область – 383 випадки;

18.Хмельницька область – 299 випадків;

19.Миколаївська область – 277 випадків;

20.Полтавська область – 266 випадків;

21.Херсонська область – 173 випадки;

22.Сумська область – 166 випадків;

23.Донецька область – 141 випадок;

24.Чернігівська область – 119 випадків;

25.Луганська область – 43 випадки.

Додамо, що станом на ранок 22 травня 2020 року до Центру громадського здоров’я України надійшло 1284 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 50636 повідомлень про підозру на COVID-19.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 22 травня на Львівщині підтверджено 1240 випадків зараження коронавірусом. За минулу добу область повторила коронавірусний антирекорд: за день – 65 нових інфікувань.

Нагадаємо, в Україні запрацював адаптивний карантин, який діятиме з 22 травня до 22 червня.