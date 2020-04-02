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Коронавірус виявили у Збройних силах України

Вероніка Рой

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У Збройних силах України виявили перший випадок захворювання на коронавірус. На COVID-19 захворіла лікарка Хмельницького військового госпіталю. Про це у Facebook інформує командування медичних сил Збройних Сил України.

 

«На 07.00 2 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 1 випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу COVID-19», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що працівниця ЗС України, лікарка Хмельницького військового госпіталю з кінця березня знаходилась на амбулаторному лікуванні через гостре респіраторне захворювання. 1 квітня року після погіршення стану госпіталізована до Хмельницької інфекційної лікарні з діагнозом «пневмонія». Того ж дня, методом ПЛР діагностовано захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу COVID-19. Хвора отримує лікування згідно протоколів МОЗ України, стан здоров’я задовільний.

Крім цього, у госпіталі визначено коло контактних осіб (10 військовослужбовців), яким 2 квітня заплановано проведення лабораторного обстеження методом ПЛР. Усі контактні особи оглянуті та направлені на самоізоляцію, у місцях перебування хворої проведена дезінфекція.

Загалом на ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 140 військовослужбовців. Натомість кількість людей, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби, становить 72 особи.

Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджено 804 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Також 20 осіб померло, а 13 вже одужало.

На Львівщині всього зафіксовано 12 хворих на коронавірусну інфекцію, з яких одна людина вже одужала. Більше інформації про перших сімох хворих можна дізнатися тут.

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