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Україна ще декілька місяців житиме в режимі «м’яких кроків» виходу з карантину, – Аваков

Вероніка Рой

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що ще декілька місяців українці мають виходити з карантину обережно, поки у нас не буде вакцини та протоколів лікування, які гарантують у 99,9% хворих одужання. Про це інформує пресслужба МВС.

 

Арсен Аваков переконаний, Україна виходить із ситуації з коронавіросную інфекцією досить достойно тому, що «ми вчасно вжили правильні заходи та ввели карантин».

«Також треба подякувати тим, хто тримає дисципліну та медикам. З 25 травня будуть подальші послаблення карантину. Ще послаблення будуть з 1 червня, але в цілому декілька місяців ми будемо жити в режимі «м’яких кроків». Поки в нас не буде вакцини, не буде чіткого протоколу лікування, ми маємо бути дуже обережними», – сказав Арсен Аваков.

Нагадаємо, у зв’язку з поширенням коронавірусу карантин в Україні ввели ще 12 березня. Відтоді уряд щоразу продовжує його термін. Втім із 11 травня Кабмін запровадив певні послаблення карантину.

Ці послаблення діють відразу не по всій території держави, адже уряд дозволив місцевій владі вирішувати, коли пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності. У регіонах із найвищим рівнем захворюваності діятиме «адаптивний карантин». Його впроваджують в Україні  із 22 травня до 22 червня.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголошував, що відповідальність за сплеск COVID-19 у певних регіонах після прийняття рішення про адаптивний карантин буде нести місцева влада.

Також ми інформували про те, що карантин в Україні зніматимуть у 5 етапів, детальніше з ними можна ознайомитися тут.

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