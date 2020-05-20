У Львові розробили план відновлення масових заходів

Усі масові заходи у Львові збираються відновлювати поступово. Для цього у мерії розробили 6 етапів, які впроваджуватимуть протягом травня-листопада. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як зауважив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко, різні середовища дедалі частіше говорять, що Львову варто починати відновлення різних подій.

У мерії цю ідею підтримують, однак кажуть, що все відбуватиметься поступово. Більше того, посадовці напрацювали протокол, якого повинні будуть дотримуватись всі організатори заходів.

Етапи відновлення проведення подій у Львові (за умови дотримання окремого протоколу):

1) кінець травня – події до 10 осіб на відкритому просторі та в приміщенні;

2) червень – події до 50 осіб на відкритому просторі;

3) липень-серпень – події до 50 осіб в приміщенні;

4) серпень-вересень – події до 100 осіб на відкритому просторі;

5) вересень-жовтень – події до 100 осіб в приміщенні та події від 100 осіб на відкритому просторі;

6) жовтень-листопад – події від 100 осіб на відкритому просторі.

Нагадаємо, у зв’язку з поширенням коронавірусу карантин в Україні ввели ще 12 березня. Відтоді уряд щоразу продовжує його термін. Втім із 11 травня Кабмін запровадив певні послаблення карантину.

Ці послаблення діють відразу не по всій території держави, адже уряд дозволив місцевій владі вирішувати, коли пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності.

Додамо, що сфера культури в Україні знову повноцінно запрацює з 1 липня.