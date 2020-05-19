У Кабміні планують дозволити з 1 липня працювати всій культурній сфері

Кабінет міністрів України планує дозволити працювати всій культурній сфері, включно з кінотеатрами та концертами, на останньому етапі зняття карантинних обмежень. Попередньою датою розглядають 1 липня, однак є нюанси. Про це у коментарі hromadske розповіла виконувачка обов’язків міністра культури, молоді та спорту Світлана Фоменко.

«В цілому, ми розраховували, що з 1 липня будуть зняті обмеження (на роботу культурних інституцій, – ред.), але ці наші розрахунки і горизонт планування повністю залежить від тієї епідеміологічної ситуації, яка є в державі», – розповіла вона.

Водночас Фоменко уточнила, що точна дата наразі не фіксована й буде залежати від показників захворюваності в Україні.

За її словами, нормальна робота культурних інституцій може початися лише у випадку зняття повних обмежень на проведення масових заходів.

«Якщо, наприклад, фестиваль ще можна розглядати можливість просто неба проводити, то що стосується герметичних приміщень, таких як театри, кінотеатри, філармонії, то тут треба бути дуже обережним, тому що в першу чергу треба думати про здоров’я громадян», – зазначила Фоменко.

Нагадаємо, у Львові напрацювали п’ять етапів виходу культури з карантину. Всі вони будуть впроваджуватись поступово та лише за умови зменшення динаміки поширення коронавірусу.

Як відомо, з 11 травня у Львові запрацювали три музеї: Шевченківський гай, Личаківське кладовище та Територія терору. Наразі це єдині музеї, яким дозволили приймали відвідувачів, адже вони знаходяться не у приміщенні, а просто неба. Також запрацювали автокінотеатри.

Також у Львові пройшла всеукраїнська акція представників креативної індустрії #СтопКультурнийКарантин. У такий спосіб представники креативної індустрії вирішили закликати владу до розробки спільного плану виходу з карантину для сфери культури.