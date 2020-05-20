Коронавірус в Україні: 19 230 хворих, майже 6000 людей одужали

Станом на ранок середи, 20 травня, коронавірусну інфекцію в Україні підтвердили у 19 230 людей. За останню добу виявили 354 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 год. 20 травня в Україні лабораторно підтвердили 19 230 випадків COVID-19. Серед хворих – 1376 дітей та 3757 медиків.

На амбулаторному лікуванні зараз перебувають 13 140 пацієнтів, госпіталізовано 6090 осіб. До апарату штучної вентиляції легенів підключено 27 людей, серед них – 21 медик та одна дитина.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, в Україні померли 564 людини, з них 27 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком 50+. Загалом одужали вже 5955 пацієнтів.

За останню добу в Україні виявили 354 нових хворих на COVID-19.

Так, коронавірусну хворобу виявили у:

Чернівецька область — 2796 випадків; м. Київ — 2410 випадків; Київська область — 1261 випадок; Івано-Франківська область — 1246 випадків; Рівненська область — 1217 випадків; Львівська область — 1136 випадків; Тернопільська область — 1089 випадків; Закарпатська область — 922 випадки; Дніпропетровська область — 849 випадків; Харківська область — 836 випадків; Одеська область — 792 випадки; Вінницька область — 766 випадків; Волинська область — 676 випадків; Житомирська область — 583 випадки; Кіровоградська область — 450 випадків; Запорізька область — 385 випадків; Черкаська область — 381 випадок; Хмельницька область — 280 випадків; Полтавська область — 265 випадків; Миколаївська область — 264 випадки; Херсонська область — 172 випадки; Сумська область — 164 випадки; Донецька область — 133 випадки; Чернігівська область — 115 випадків; Луганська область — 42 випадки.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Дослідження проводили вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України, а також обласні лабораторії. Станом 20 травня до ЦГЗ надійшли 1154 підозри на COVID-19. Загалом із початку 2020 року було 48 328 підозр на COVID-19.

Нагадаємо, на Львівщині коронавірусом заразились уже 1136 мешканців, за останню добу виявили 38 нових хворих.

За прогнозами медиків, пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.