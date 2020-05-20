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Коронавірус в Україні: 19 230 хворих, майже 6000 людей одужали

Наталя Дуляба

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Станом на ранок середи, 20 травня, коронавірусну інфекцію в Україні підтвердили у 19 230 людей. За останню добу виявили 354 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

 

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 год. 20 травня в Україні лабораторно підтвердили 19 230 випадків COVID-19. Серед хворих – 1376 дітей та 3757 медиків.

На амбулаторному лікуванні зараз перебувають 13 140 пацієнтів, госпіталізовано 6090 осіб. До апарату штучної вентиляції легенів підключено 27 людей, серед них – 21 медик та одна дитина.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, в Україні померли 564 людини, з них 27 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком 50+. Загалом одужали вже 5955 пацієнтів.

За останню добу в Україні виявили 354 нових хворих на COVID-19.

Так, коронавірусну хворобу виявили у:

  1. Чернівецька область — 2796 випадків;
  2. м. Київ — 2410 випадків;
  3. Київська область — 1261 випадок;
  4. Івано-Франківська область — 1246 випадків;
  5. Рівненська область — 1217 випадків;
  6. Львівська область — 1136 випадків;
  7. Тернопільська область — 1089 випадків;
  8. Закарпатська область — 922 випадки;
  9. Дніпропетровська область — 849 випадків;
  10. Харківська область — 836 випадків;
  11. Одеська область — 792 випадки;
  12. Вінницька область — 766 випадків;
  13. Волинська область — 676 випадків;
  14. Житомирська область — 583 випадки;
  15. Кіровоградська область — 450 випадків;
  16. Запорізька область — 385 випадків;
  17. Черкаська область — 381 випадок;
  18. Хмельницька область — 280 випадків;
  19. Полтавська область — 265 випадків;
  20. Миколаївська область — 264 випадки;
  21. Херсонська область — 172 випадки;
  22. Сумська область — 164 випадки;
  23. Донецька область — 133 випадки;
  24. Чернігівська область — 115 випадків;
  25. Луганська область — 42 випадки.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Дослідження проводили вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України, а також обласні лабораторії. Станом 20 травня до ЦГЗ надійшли 1154 підозри на COVID-19. Загалом із початку 2020 року було 48 328 підозр на COVID-19.

Нагадаємо, на Львівщині коронавірусом заразились уже 1136 мешканців, за останню добу виявили 38 нових хворих.

За прогнозами медиків, пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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