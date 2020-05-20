Коронавірус в Україні: 19 230 хворих, майже 6000 людей одужали

Станом на ранок середи, 20 травня, коронавірусну інфекцію в Україні підтвердили у 19 230 людей. За останню добу виявили 354 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 год. 20 травня в Україні лабораторно підтвердили 19 230 випадків COVID-19. Серед хворих – 1376 дітей та 3757 медиків.
На амбулаторному лікуванні зараз перебувають 13 140 пацієнтів, госпіталізовано 6090 осіб. До апарату штучної вентиляції легенів підключено 27 людей, серед них – 21 медик та одна дитина.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, в Україні померли 564 людини, з них 27 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком 50+. Загалом одужали вже 5955 пацієнтів.
За останню добу в Україні виявили 354 нових хворих на COVID-19.
Так, коронавірусну хворобу виявили у:
- Чернівецька область — 2796 випадків;
- м. Київ — 2410 випадків;
- Київська область — 1261 випадок;
- Івано-Франківська область — 1246 випадків;
- Рівненська область — 1217 випадків;
- Львівська область — 1136 випадків;
- Тернопільська область — 1089 випадків;
- Закарпатська область — 922 випадки;
- Дніпропетровська область — 849 випадків;
- Харківська область — 836 випадків;
- Одеська область — 792 випадки;
- Вінницька область — 766 випадків;
- Волинська область — 676 випадків;
- Житомирська область — 583 випадки;
- Кіровоградська область — 450 випадків;
- Запорізька область — 385 випадків;
- Черкаська область — 381 випадок;
- Хмельницька область — 280 випадків;
- Полтавська область — 265 випадків;
- Миколаївська область — 264 випадки;
- Херсонська область — 172 випадки;
- Сумська область — 164 випадки;
- Донецька область — 133 випадки;
- Чернігівська область — 115 випадків;
- Луганська область — 42 випадки.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Дослідження проводили вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України, а також обласні лабораторії. Станом 20 травня до ЦГЗ надійшли 1154 підозри на COVID-19. Загалом із початку 2020 року було 48 328 підозр на COVID-19.
Нагадаємо, на Львівщині коронавірусом заразились уже 1136 мешканців, за останню добу виявили 38 нових хворих.
За прогнозами медиків, пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.
Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
Наталя Дуляба