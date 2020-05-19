Центру легеневого здоров'я у Львові передали апарат ШВЛ за два мільйони

Львівська обласна рада передала апарат ШВЛ вартістю близько 2 млн грн Львівському регіональному фтизіопульмонологічному клінічному лікувально-діагностичному центру. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

Апарат ШВЛ високого класу HAMILTON-C6 передали медзакладу сьогодні, 19 травня.

Така закупівля була здійснена у межах реалізації обласної Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров’я Львівської області.

Як наголошують у облраді, представлена сьогодні апаратура входить в трійку кращих на ринку виробництв – швейцарська компанія Hamilton Medical. Також компанія надала для користування лікарні інфузійні шприцеві насоси, помпи, респіратори.

Нагадаємо, 13 травня для лікарень Львівщини, які борються на передовій з коронавірусом, уже передали 5 апаратів штучної вентиляції легень, які закуплені за кошти обласного бюджету та один – за кошти благодійників.

Раніше у облраді обіцяли, що Львівщина отримає майже пів сотні апаратів штучного дихання до середини травня.

Також ми інформували, що загалом лікарням області бракує 80 апаратів ШВЛ.

Фото: ЛОР