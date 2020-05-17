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На Львівщині – вже 30 летальний випадок від коронавірусу

Соломія Головіна

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У Львівській області станом на 17 травня зафіксовано вже 30 летальний випадок через коронавірус. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Ще однією жертвою COVID-19 став 66-річний чоловік. Зазначається, що 9 травня хворий поступив у Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи, а 14-го помер.

Мав супутні захворювання: ішемічна хвороба серця, кардіосклероз, серцево-судинна недостатність.

Коронавірус у нього підтвердили посмертно 17 травня.

Водночас у пресслужбі Львівської міської ради зазначили, що померлий чоловік – мешканець Старого Самбора.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 17 травня на Львівщині коронавірус підтверджено у 1019 осіб. Померло 27 осіб. Одужали від коронавірусної інфекції 197 осіб.

Дещо згодом 17 травня стало відомо про те, що кількість летальних випадків від COVID-19 збільшилася до 29: померла 73-річна жінка та 62-річний чоловік.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.

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