29 смерть від COVID-19 на Львівщині: що відомо

На Львівщині зафіксовано вже 29 летальний випадок від COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Останньою жертвою коронавірусної інфекції став 62-річний чоловік. Хворий помер в інфекційній лікарні 13 травня.

Мав супутні захворювання: ішемічна хвороба серця, кардіосклероз, гіпертонічна хвороба. Діагноз у чоловіка підтвердили сьогодні, 17 травня.

Як зазначили у пресслужбі Львівської міської ради, померлий 62-річний чоловік – мешканець Львова.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 17 травня на Львівщині коронавірус підтверджено у 1019 осіб. Померло 27 осіб. Одужали від коронавірусної інфекції 197 осіб.

Дещо згодом 17 травня стало відомо про 28-му жертву коронавірусу. 73-річна мешканка Турки померла вдома.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.