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Допомогу по безробіттю отримають понад 4 тисячі мешканців Львівщини

Ольга Денисяка

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Майже 4200  мешканців Львівщини, які через карантин втратили частину зарплати, отримають виплату з часткового безробіття. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському центрі зайнятості.

 

Станом на 15 травня отримати компенсаційні кошти зможуть 4 164 найманих працівників, котрі через оголошення карантину та припинення або скорочення виробництва втратили частину заробітної плати.

Найбільша кількість працедавців, котрі скористалися державною програмою, зареєстрована у:

  • Трускавці (64);
  • Стрийському  районі(29);
  • Дрогобицькому районі (18);
  • Львові (16).

«У розрізі регіонів країни Львівщина наразі лідирує за кількістю осіб, котрі отримають допомогу з часткового безробіття. Станом на 15 травня в Україні згадана фінансова підтримка призначена 4346 фірмам і компаніям, у яких офіційно працевлаштовано 52414 осіб, що мають право на відшкодування частини заробітку», – зазначив директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк.

За його словами, допомога з часткового безробіття надається працедавцю, а виплачується найманим працівникам, з котрими укладені трудові відносини у правовому полі. Вона встановлюється за кожну годину втраченого робочого часу із розрахунку 2/3 тарифної ставки окладу та не може перевищувати розмір мінімальної заробітної плати працівника, тобто 4723 гривень.

Як писав Львівський портал, на час коронавірусного карантину українцям, які звільнилися з роботи за власним бажанням, будуть виплачувати допомогу по безробіттю.

Нагадаємо, на час карантину Служба зайнятості запустила онлайн-реєстрацію безробітних. Стати на облік у центр зайнятості тепер можна, не виходячи з дому. Детальна інструкція, як це зробити, – за цим посиланням.

Станом на середину квітня без роботи залишилися більше 18 500 мешканців Львівщини. Найбільше безробітних – це люди віком від 45 років, також суттєво зросла частка безробітних старшого віку (55-59 років).

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