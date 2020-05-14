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У Садового бідкаються, що збитки комунальних перевізників через карантин сягнули 59 млн

Соломія Головіна

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У Львові збитки комунальних перевізників через зменшення кількості пасажирів у громадському транспорті вже становлять 59 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк нагадала, що відповідно до постанови уряду від початку карантину в громадському транспорті дозволялося перевозити лише 10 пасажирів, далі, вже з 22 квітня, Кабмін дозволив перевозити лише сидячих пасажирів у громадському транспорті. За її словами, збитки комунальних перевізників вже сягнули 59 млн грн.

«Тож, незважаючи на те, що на лінії виходить менша кількість транспорту, все ж комунальні і приватні перевізники несуть великі збитки. Так, за час карантину, збитки від перевезень у комунальному транспорті Львова становлять 59 млн грн. І ці збитки доведеться покривати з бюджету міста. Адже необхідно виплачувати заробітну плату водіям, ремонтувати транспорт, дезінфікувати його», – сказала посадовиця.

Також Ірина Маруняк нагадала, що з 23 березня у Львові було призупинено пільгові перевезення.

«22 травня мав би завершитися карантин. Думаю, що тоді Кабмін прийме чергову постанову щодо роботи транспорту, яка буде регулювати кількість пасажирів, рух транспорту, і дасть можливість відновлення пільг. Тому чекаємо рішення уряду, після чого ми будемо приймати вже наші рішення щодо роботи транспорту», – додала вона.

Як повідомляв Львівський портал, громадський транспорт в Україні виходитиме з карантину у три етапи, детальніше з ними можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, що на вулиці Винниченка під стінами Львівської облдержадміністрації 13 травня відбувалася акція протесту транспортних компаній, які вимагали відновити пасажирські перевезення.

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