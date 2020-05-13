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У центрі Львова перевізники вимагали відновлення пасажирських перевезень

Андрій Котенський

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У середу, 13 травня, у Львові на вулиці Винниченка під стінами Львівської облдержадміністрації відбувалася акція протесту транспортних компаній, передає Дивись.Info.

 

«Наша основна вимога – це відновлення пасажирських перевезень — міжміських міжобласних та міжнародних в тому числі. Тому що нелегальний бізнес зараз процвітає, а перевізники, які працюють офіційно та сплачують податки, вже другий місяць знаходяться вдома. Жодних дотацій від держави немає, ми вимушені платити податки, автобуси стоять в автопарку. Де чесність? На кордоні стоять близько 200 бусів, які нелегально щодня перевозять людей», – розповіла представниця компанії «ТокоБас» Мирослава Козік.

Як відомо, від 22 травня в Україні заплановане поступове відновлення роботи громадського транспорту. Карантинні обмеження на роботу транспорту має переглянути Кабінет Міністрів. Влада вже анонсувала, що запуск транспортного сполучення відбуватиметься у три етапи та з дотриманням санітарних вимог.

Приміський транспорт. Приміські перевезення в межах одного району запустять також на першому етапі — після 22 травня.

Другим етапом стане запуск всіх приміських потягів, які від 12 червня працюватимуть у світлу пору доби, а також усі пасажирські поїзди, згідно з графіком.

«Укрзалізниця» планує запускати приміські електрички у два етапи: спочатку на колії повернуться 745 приміських поїздів для забезпечення підвезення громадян до місць роботи в години «пік», а потім планують призначити ще 571 поїзд, щоб повністю відновити приміський залізничний рух

Міжміський транспорт. Міжміське транспортне сполучення в межах області планують відновити на першому етапі. Від 29 травня планується запуск внутрішньообласних перевезень, 50% приміських потягів та 42 потягів далекого прямування категорії «Інтерсіті», «Нічний експрес»: у західному напрямку — 11 пар, у південному — 10, у дніпровському — 6, у східному — 12, в азовському — 3.

У цей же період запустять внутрішнє авіасполучення. Натомість міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що в разі сприятливої епідеміологічної ситуації після відкриття приміського транспорту (після 22 травня) умовно за два тижні планують відкрити міжміські внутрішньообласні перевезення. Потім ще за два тижні — міжнародні.

Міжобласне сполучення. На другому етапі, орієнтовно після 9 червня, відновлюватимуть міжобласні автомобільні перевезення, зокрема маршрутні таксі. Міжнародне сполучення Міжнародні автомобільні перевезення, зокрема маршрутні таксі, планують також відновити на другому етапі — після 9 червня. Поїзди міжнародного сполучення та сезонні поїзди запустять уже на третьому етапі, коли завершиться карантин. Тоді ж планують відновити міжнародне авіасполучення з країнами, які відкрили аеропорти для приймання/відправлення міжнародних рейсів.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні вже втретє продовжили карантин. Так, спершу його запровадили ще з 12 березня. Тоді він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Згодом Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня. А нещодавно прийняв рішення продовжити його до 22 травня, але при цьому скасував низку обмежень.

Фото: Дивись.Info

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