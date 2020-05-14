У Львові обіцяють вирішити проблему заторів на Липинського

Міська комісія з безпеки дорожнього руху має врегулювати ситуацію із заторами на вулиці Липинського, де облаштовано смугу громадського транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Міський голова Львова Андрій Садовий сказав, що міська комісія з безпеки дорожнього руху має вирішити проблему заторів на вулиці Липинського.

«В автобусі може їхати 100 людей. Він може замінити приблизно 80 машин. То що має бути в пріоритеті – 80 машин чи 1 автобус? Міська комісії з безпеки дорожнього руху спробує вирішити проблему на вул. Липинського. А в цілому, смуги громадського транспорту дали свій ефект. Люди, які їдуть в громадському транспорті, мають перевагу. Така ж перевага рішенням Кабміну буде надана таксі», – розповів Андрій Садовий.

Зазначимо, таку окрему смугу для громадського транспорту на просп. Чорновола облаштували влітку минулого року. Після цього маршрутки і тролейбуси стали проїжджати цю ділянку значно швидше, натомість приватні автомобілі почали більше стояти у заторах. На це у мерії заявили, що перевагу у русі має отримувати саме громадський транспорт, який завдяки окремим смугам економить час 10 тисяч пасажирів.

Водночас очільник міського управління транспорту Орест Олеськів зауважив, що розуміє невдоволення водіїв, яким доводиться стояти у заторах. Втім він вважає, що окрема смуга руху для громадського транспорту – це не лише ефективно, а й «прояв демократії».

«Для мене смуга громадського транспорту – це, в першу чергу, прояв демократії. Оскільки у Львові громадським транспортом користується 55% мешканців, тоді як автомобілем – 23%. Це також питання ефективності: в одному великому автобусі може їхати 100 людей, тоді як у автомобілі – в середньому 1,5. Я також розумію невдоволення водіїв. Стояти в заторі неприємно, коли поруч є смуга, якою періодично проїжджає громадський транспорт. Але якщо смуга буде працювати ефективно, то більше потенційних водіїв будуть обирати громадський транспорт і затори будуть зменшуватись. Ситуацію також має покращити відкриття Замарстинівської, яке відбудеться уже в січні», – написав на своїй сторінці у Facebook Орест Олеськів.

Нагадаємо, львів’яни створили петицію у якій пропонували ліквідувати на просп. Чорновола окрему смугу руху для громадського транспорту. Автором петиції був Андрій Боднар. Він наголошував, що окрема смуга руху для громадського транспорту спричинила транспортний колапс в районі просп. Чорновола і кільця Липинського – Чорновола. Тому львів’янин пропонував ліквідувати її, а також повернути «кишені» для зупинки громадського транспорту.

Проте, депутати Львівської міської ради її не підтримали, пояснюючи, що окрема симуга руху для громадського транспорту на просп. Чорновола є необхідною.

Своєю чергою політик та громадський діяч Ігор Васюник заявляв, що виділені смуги для громадського транспорту у великих містах потрібні, адже це звична практика для розвинених країн.

Додамо, що КП «Львівавтодор» проаналізувало ефективність від виділення смуг для громадського транспорту на вул. Франка і вул. Свєнціцького. Як показав аналіз, час руху трамваїв з Сихова у центр значно зменшився і «ранковий пік» наблизився до показників вихідних днів.

Як повідомляв Львівський портал, окремі смуги руху для громадського транспорту у Львові планують облаштувати ще на п’ятьох вулицях. Детальніше про це читайте тут.