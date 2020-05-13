У МОЗ назвали дати пом’якшення карантину

Міністерство охорони здоров’я має контрольні дати щодо пом’якшення карантину: це 22 травня, 1 та 11 червня. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає РБК-Україна.

Голова МОЗ зазначив, що у міністерства є чіткий алгоритм щодо зняття обмежень, тобто є показники, які будуть впливати на пом’якшення карантину.

«Також в нас згідно цих показників є прогнозовані дати, коли ми вважаємо, що можемо досягнути цих показників. У нас є контрольні дати, які ми розробили для себе: це 22 травня, відповідно потім 1 червня, 11-те і так далі», – заявив Степанов.

За його словами, на найближчому засіданні Кабінету міністрів буде затверджена постанова щодо алгоритму МОЗ щодо зняття карантинних обмежень. Також відкриття дитячих садочків планують презентувати вже цього тижня.

«Я думаю, що вже на цьому тижні сьогодні-завтра ми презентуємо все це. Ми вважаємо, що ми будемо звертатися до уряду, щоб було затверджено це відповідною постановою», – заявив Степанов.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Нещодавно уряд вкотре його продовжив, цього разу – до 22 травня, однак з 11 травня введено певні послаблення. Ці послаблення можуть не діяти відразу по всій території держави, адже Кабмін дозволив місцевій владі вирішувати, коли пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності.

У Львові не запрацювали всі передбачені урядом пом’якшення. Зокрема, з 11 травня у Львові відкрили парки, сквери і дитмайданчики, дозволили відновити торгівлю промисловими товарами та роботу літніх майданчиків у кафе. Детальніше про те, які заклади запрацювали вже віднині, а які – ні, читайте за цим посиланням.

Також з 13 травня у Львові дозволили роботу перукарень, салонів краси, приватних стоматологічних клінік.

Зазначимо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд має намір в Україні продовжити карантин після 22 травня.