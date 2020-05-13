Франція випередила Іспанію за кількістю померлих від коронавірусу

Станом на 13 травня в світі на коронавірус вже захворіли 4 364 034 людини. При цьому померли 293 565 осіб, а одужали – 1 613 455. Про це повідомляє Львівський портал.

За даними Worldometers, найбільше нових летальних випадків за минулу добу зафіксовано у США, де померло 1 630 осіб, а загальна кількість смертельних випадків зросла до 83 425. У той же час у більшості країн ЄС захворюваність і смертність продовжує йти на спад.

У Європі найвищий рівень смертності за минулу добу:

Британія – (32,692) + 627 Франція – (26,991) + 348 Іспанія – (26,920) + 176 Італія – (30,911) + 172 Росія – (2,116) + 107 Німеччина – (7,738) + 77 Бельгія – (8,761) + 54 Нідерланди – (5,510) + 54 Румунія– (1,002) + 20 Україна (425) +17 Польща – (839) + 28

Найбільше захворілих за минулу добу у Європі:

РФ – (232,243) + 10,899 Британія – (226,463) + 3,403 Італія – (221,216) + 1,402 Іспанія – (269,520) + 1,377 Білорусь – (24,873) + 967 Швеція – (27,272) + 602 Німеччина – (173,171) + 595 Польща – (16,921) + 595 Україна – (16,023) + 375 Бельгія (53,779) + 330

Львівський портал повідомляв, що в Україні станом на ранок 13 травня підтверджено 16 425 випадків COVID-19, з них – 402 протягом останньої доби. Загалом коронавірус вже забрав життя 439 людей, одужало 3 716 пацієнтів.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.