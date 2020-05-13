За добу від COVID-19 в Україні одужала рекордна кількість людей

В Україні станом на ранок 13 травня підтверджено 16 425 випадків COVID-19, з них – 402 протягом останньої доби. Загалом коронавірус вже забрав життя 439 людей, одужало 3 716 пацієнтів. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.
На амбулаторному лікуванні 11 241 пацієнт, з них 925 дітей та 2 637 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5 184 особи, з них 205 дітей та 571 медик. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 218 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 439 людей(+14 за добу), з них 23 медпрацівники. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Загалом 3 716 пацієнтів вже одужали (+343 за добу), зокрема 935 медпрацівників, – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Усього в Україні досліджено 192 247 зразків методом ПЛР.
Загалом випадки підтверджено:
- Чернівецька обл. – 2 444 (429 одужали);
- м. Київ – 1960 (169 одужали);
- Івано-Франківська обл. – 1144 (334 одужали);
- Київська обл. – 1049 (179 одужали);
- Рівненська обл. – 1045 (199 одужали);
- Тернопільська обл. – 1028 (362 одужали);
- Львівська обл. – 870 (168 одужали);
- Дніпропетровська обл. – 773 (79 одужали);
- Закарпатська обл. – 764 (114 одужали);
- Одеська обл. – 680 (39 одужали);
- Харківська обл. – 672 (81 одужали);
- Вінницька обл. – 628 (309 одужали);
- Житомирська обл. – 530 (67 одужали);
- Волинська обл. – 510 (127 одужали);
- Кіровоградська обл. – 428 (273 одужали);
- Черкаська обл. – 346 (160 одужали);
- Запорізька обл. – 331 (135 одужали);
- Полтавська обл. – 257 (136 одужали);
- Миколаївська обл. – 225 (63 одужали);
- Хмельницька обл. – 196 (54 одужали);
- Херсонська обл. – 165 (96 одужали);
- Сумська обл. – 157 (81 одужали);
- Донецька обл. – 102 (26 одужали);
- Чернігівська обл. – 79 (19 одужали);
- Луганська обл. – 42 (15 одужали).
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Львівський портал повідомляв, що на Львівщині зафіксували 45 нових інфікувань коронавірусом. Загалом 870 мешканців області підхопили COVID-19.
Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.
Ольга Денисяка