За добу від COVID-19 в Україні одужала рекордна кількість людей

В Україні станом на ранок 13 травня підтверджено 16 425 випадків COVID-19, з них – 402 протягом останньої доби. Загалом коронавірус вже забрав життя 439 людей, одужало 3 716 пацієнтів. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

На амбулаторному лікуванні 11 241 пацієнт, з них 925 дітей та 2 637 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5 184 особи, з них 205 дітей та 571 медик. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 218 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 439 людей(+14 за добу), з них 23 медпрацівники. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 3 716 пацієнтів вже одужали (+343 за добу), зокрема 935 медпрацівників, – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Усього в Україні досліджено 192 247 зразків методом ПЛР.

Загалом випадки підтверджено:

Чернівецька обл. – 2 444 (429 одужали); м. Київ – 1960 (169 одужали); Івано-Франківська обл. – 1144 (334 одужали); Київська обл. – 1049 (179 одужали); Рівненська обл. – 1045 (199 одужали); Тернопільська обл. – 1028 (362 одужали); Львівська обл. – 870 (168 одужали); Дніпропетровська обл. – 773 (79 одужали); Закарпатська обл. – 764 (114 одужали); Одеська обл. – 680 (39 одужали); Харківська обл. – 672 (81 одужали); Вінницька обл. – 628 (309 одужали); Житомирська обл. – 530 (67 одужали); Волинська обл. – 510 (127 одужали); Кіровоградська обл. – 428 (273 одужали); Черкаська обл. – 346 (160 одужали); Запорізька обл. – 331 (135 одужали); Полтавська обл. – 257 (136 одужали); Миколаївська обл. – 225 (63 одужали); Хмельницька обл. – 196 (54 одужали); Херсонська обл. – 165 (96 одужали); Сумська обл. – 157 (81 одужали); Донецька обл. – 102 (26 одужали); Чернігівська обл. – 79 (19 одужали); Луганська обл. – 42 (15 одужали).

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Львівський портал повідомляв, що на Львівщині зафіксували 45 нових інфікувань коронавірусом. Загалом 870 мешканців області підхопили COVID-19.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.