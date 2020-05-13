ОСТАННІ НОВИНИ

За добу від COVID-19 в Україні одужала рекордна кількість людей

Ольга Денисяка

|

В Україні станом на ранок 13 травня підтверджено 16 425 випадків COVID-19, з них – 402 протягом останньої доби. Загалом коронавірус вже забрав життя 439 людей, одужало 3 716 пацієнтів. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

 

На амбулаторному лікуванні 11 241 пацієнт, з них 925 дітей та 2 637 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5 184 особи, з них 205 дітей та 571 медик. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 218 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 439 людей(+14 за добу), з них 23 медпрацівники. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 3 716 пацієнтів вже одужали (+343 за добу), зокрема 935 медпрацівників, – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Усього в Україні досліджено 192 247 зразків методом ПЛР.

Загалом випадки підтверджено:

  1. Чернівецька обл. – 2 444 (429 одужали);
  2. м. Київ – 1960 (169 одужали);
  3. Івано-Франківська обл. – 1144 (334 одужали);
  4. Київська обл. – 1049 (179 одужали);
  5. Рівненська обл. – 1045 (199 одужали);
  6. Тернопільська обл. – 1028 (362 одужали);
  7. Львівська обл. –  870 (168 одужали);
  8. Дніпропетровська обл. – 773 (79 одужали);
  9. Закарпатська обл. – 764 (114 одужали);
  10. Одеська обл. – 680 (39 одужали);
  11. Харківська обл. – 672 (81 одужали);
  12. Вінницька обл. – 628 (309 одужали);
  13. Житомирська обл. – 530 (67 одужали);
  14. Волинська обл. – 510 (127 одужали);
  15. Кіровоградська обл. – 428 (273 одужали);
  16. Черкаська обл. – 346 (160 одужали);
  17. Запорізька обл. – 331 (135 одужали);
  18. Полтавська обл. – 257 (136 одужали);
  19. Миколаївська обл. – 225 (63 одужали);
  20. Хмельницька обл. – 196 (54 одужали);
  21. Херсонська обл. – 165 (96 одужали);
  22. Сумська обл. – 157 (81 одужали);
  23. Донецька обл. – 102 (26 одужали);
  24. Чернігівська обл. – 79 (19 одужали);
  25. Луганська обл. – 42 (15 одужали).

(Натисніть на зображення, щоб його збільшити)

Львівський портал повідомляв, що на Львівщині зафіксували 45 нових інфікувань коронавірусом. Загалом 870 мешканців області підхопили COVID-19.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину
Соломія ГОЛОВІНА
Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину

Ви вже втомилися дивитися новини про COVID-19, які більше схожі на трейлер фільму про апокаліпсис? Два місяці вдома на к...

Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів
Наталя ДУЛЯБА
Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів

З 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи, який передбачає зміну системи фінансування лікарень і медце...

Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих
Гаряча лінія «Стоп-Коронавірус»
Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих

В той час коли медицина веде боротьбу з пандемією коронавірусу, виникають інші проблеми, від яких безпосередньо залежить...

Блаженніший Святослав: «В мене завжди було відчуття, що я "живу в кредит"»
Наталя ДУЛЯБА
Блаженніший Святослав: «В мене завжди було відчуття, що я

5 травня глава УГКЦ Блаженніший Святослав святкує своє 50-річчя. З цієї нагоди Львівський портал публікує інтерв’ю, у як...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...