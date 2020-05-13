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Де на Львівщині найбільше хворих на коронавірус

Ольга Денисяка

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На Львівщині коронавірусом заразилися вже 870 людей. Найбільше хворих у місті Львові, Пустомитівському та Жовківському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Станом на сьогодні, 13 травня, коронавірус лабораторно підтвердили у 870 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 45 нових хворих.

У лікарнях перебувають 298 людей, 20 із них – у реанімації. Також шестеро хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади направили 29 осіб, на амбулаторне лікування – 273 особи.

Коронавірус підтверджено у:

  1. м. Львів – 570 випадків
  2. Пустомитівський район – 86 випадків
  3. Жовківський район – 51 випадок
  4. Яворівський район – 33 випадки
  5. Буський район – 20 випадків
  6. Стрийський район – 21 випадок
  7. Городоцький район – 13 випадків
  8. м. Дрогобич – 12 випадків
  9. Миколаївський район – 12 випадків
  10. Мостиський район – 9 випадків
  11. м. Червоноград – 9 випадків
  12. Перемишлянський район – 7 випадків
  13. Кам’янка-Бузький район – 4 випадки
  14. Сокальський район – 4 випадки
  15. Старосамбірський район  – 3 випадки
  16. Радехівський район – 3 випадки
  17. Сколівський район – 2 випадки
  18. м. Трускавець – 2 випадки

Львівський портал повідомляв, що в Україні станом на ранок 13 травня підтверджено 16 425 випадків COVID-19, з них – 402 протягом останньої доби. Загалом коронавірус вже забрав життя 439 людей, одужало 3 716 пацієнтів.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.

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