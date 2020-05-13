Де на Львівщині найбільше хворих на коронавірус

На Львівщині коронавірусом заразилися вже 870 людей. Найбільше хворих у місті Львові, Пустомитівському та Жовківському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Станом на сьогодні, 13 травня, коронавірус лабораторно підтвердили у 870 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 45 нових хворих.

У лікарнях перебувають 298 людей, 20 із них – у реанімації. Також шестеро хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади направили 29 осіб, на амбулаторне лікування – 273 особи.

Коронавірус підтверджено у:

м. Львів – 570 випадків Пустомитівський район – 86 випадків Жовківський район – 51 випадок Яворівський район – 33 випадки Буський район – 20 випадків Стрийський район – 21 випадок Городоцький район – 13 випадків м. Дрогобич – 12 випадків Миколаївський район – 12 випадків Мостиський район – 9 випадків м. Червоноград – 9 випадків Перемишлянський район – 7 випадків Кам’янка-Бузький район – 4 випадки Сокальський район – 4 випадки Старосамбірський район – 3 випадки Радехівський район – 3 випадки Сколівський район – 2 випадки м. Трускавець – 2 випадки

Львівський портал повідомляв, що в Україні станом на ранок 13 травня підтверджено 16 425 випадків COVID-19, з них – 402 протягом останньої доби. Загалом коронавірус вже забрав життя 439 людей, одужало 3 716 пацієнтів.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.