Де на Львівщині найбільше хворих на коронавірус

На Львівщині коронавірусом заразилися вже 870 людей. Найбільше хворих у місті Львові, Пустомитівському та Жовківському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Станом на сьогодні, 13 травня, коронавірус лабораторно підтвердили у 870 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 45 нових хворих.
У лікарнях перебувають 298 людей, 20 із них – у реанімації. Також шестеро хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади направили 29 осіб, на амбулаторне лікування – 273 особи.
Коронавірус підтверджено у:
- м. Львів – 570 випадків
- Пустомитівський район – 86 випадків
- Жовківський район – 51 випадок
- Яворівський район – 33 випадки
- Буський район – 20 випадків
- Стрийський район – 21 випадок
- Городоцький район – 13 випадків
- м. Дрогобич – 12 випадків
- Миколаївський район – 12 випадків
- Мостиський район – 9 випадків
- м. Червоноград – 9 випадків
- Перемишлянський район – 7 випадків
- Кам’янка-Бузький район – 4 випадки
- Сокальський район – 4 випадки
- Старосамбірський район – 3 випадки
- Радехівський район – 3 випадки
- Сколівський район – 2 випадки
- м. Трускавець – 2 випадки
Львівський портал повідомляв, що в Україні станом на ранок 13 травня підтверджено 16 425 випадків COVID-19, з них – 402 протягом останньої доби. Загалом коронавірус вже забрав життя 439 людей, одужало 3 716 пацієнтів.
Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.
Ольга Денисяка