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Коронавірус на Львівщині: плюс 45 хворих за добу

Ольга Денисяка

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Вподовж 12 травня на Львівщині зафіксували 45 нових інфікувань коронавірусом. Загалом 870 мешканців області підхопили COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як зазначила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, станом на 09:00 год. 13 травня у Львові та на Львівщині підтверджено 870 випадків інфікування коронавірусом, з них 23 – летальні. Також додамо, що 168 людей вже одужало.

За вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 308 ПЛР-тестів, з яких 45 – позитивні (серед них – 30 це мешканці Львова).

За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 3670 осіб, госпіталізовані – 497, на амбулаторному лікуванні – 3169 осіб, виписані – 336 осіб. Зараз у лікарні перебуває 161 особа, з них в реанімації – 10 осіб, на апаратні ШВЛ – 3 особи.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.

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