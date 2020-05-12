825 випадків COVID-19 на Львівщині: найбільше хворих – у Львові

На Львівщині коронавірусом заразилися вже 825 людей. Найбільше хворих у місті Львові, Пустомитівському та Жовківському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Станом на сьогодні, 12 травня, коронавірус лабораторно підтвердили у 825 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 27 нових хворих.

У лікарнях перебувають 289 людей, 20 із них – у реанімації. Також восьмеро хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади направили 33 осіб, на амбулаторне лікування – 151 особа.

Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 6427 ПЛР-тестів, за останню добу – 190 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 27.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 22 мешканці Львівщини. Про останні дві смерті стало відомо 11 травня. Летальні випадки реєструвалися у чоловіків віком 62 та 80 років, жителів м. Львова. Обидвоє мали супутні патології.

Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 158 хворим.

Епіцентром захворюваності й надалі залишається Львів, Пустомитівщина та Жовківщина Найменше хворих – у Трускавці, у Сколівському, Старосамбірському та Радехівському районі.

Коронавірус підтверджено у:

м. Львів – 540 випадків Пустомитівський район – 83 випадки Жовківський район – 51 випадок Яворівський район – 33 випадки Буський район – 20 випадків Стрийський район – 19 випадків Городоцький район – 13 випадків м. Дрогобич – 12 випадків Миколаївський район – 11 випадків Мостиський район – 9 випадків м. Червоноград – 8 випадків Перемишлянський район – 7 випадків Кам’янка-Бузький район – 4 випадки Сокальський район – 4 випадки Старосамбірський район – 3 випадки Радехівський район – 3 випадки Сколівський район – 2 випадки м. Трускавець – 2 випадки

В Україні станом на ранок 12 травня підтверджено 16 023 випадки COVID-19, з них – 375 протягом останньої доби. Загалом коронавірус вже забрав життя 425 людей, одужало 3 373 пацієнти.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.